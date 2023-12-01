Пэрис Хилтон объяснила, почему прибегла к суррогатному материнству

Американская модель и актриса Пэрис Хилтон рассказала, почему решила воспользоваться суррогатным материнством. Об этом сообщает издание People.

По словам артистки, она «хотела бы быть беременной», однако из-за своей работы, требующей постоянного нахождения в объективах камер, была вынуждена сделать выбор в пользу суррогатного материнства.

«Суррогатное материнство - это определённо трудное решение», - призналась Пэрис Хилтон.

При этом звезда уточнила, что дети биологически принадлежат ей и ее супругу, бизнесмену Картеру Реуму, но для их рождения пара обратилась к суррогатной матери.

Ранее стало известно, что Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз. У знаменитости родилась дочь, которую назвали Лондон. Примечательно, что в январе 2023 года у артистки родился сын при помощи суррогатной матери.