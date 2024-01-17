Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения
© Bob Kupbens/Icon Sportswire/Associated Press/East News
Модель Пэрис Хилтон трогательно поздравила сына Феникса с днем рождения. Она поделилась кадрами с малышом в соцсетях.
На снимке 42-летняя модель предстала в белой футболке с надписью, брюках и розовой меховой шляпе с изображением первой буквы ее имени. Младенец, в свою очередь, одет в белый комбинезон и слюнявчик.
В описании фотографии Хилтон поздравила своего малыша с первым днем рождения, выражая свою благодарность за любовь и счастье, которые он приносит в ее жизнь. Она выразила глубокую признательность за возможность быть его матерью и пожелала ему жизнь, наполненную смехом, любовью и чудесными приключениями.
«Год назад в нашу жизнь вошел прекрасный малыш-ангелочек, который принес столько любви и счастья. Мой драгоценный ребенок, ты больше, чем просто мечта», – написала звезда.
Напомним, что Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года, а в январе 2023 года объявила о рождении сына Феникса от суррогатной матери. В ее семье также есть дочь Лондон, родившаяся в ноябре того же года.
Ранее мы писали о том, что поклонники подозревают сына Пэрис Хилтон в болезни. Разговоры начались после публикации фотографий малыша, на которых у него большая голова.