Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения

В описании фотографии Хилтон поздравила своего малыша с первым днем рождения, выражая свою благодарность за любовь и счастье, которые он приносит в ее жизнь. Она выразила глубокую признательность за возможность быть его матерью и пожелала ему жизнь, наполненную смехом, любовью и чудесными приключениями.

«Год назад в нашу жизнь вошел прекрасный малыш-ангелочек, который принес столько любви и счастья. Мой драгоценный ребенок, ты больше, чем просто мечта», – написала звезда.

Напомним, что Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года, а в январе 2023 года объявила о рождении сына Феникса от суррогатной матери. В ее семье также есть дочь Лондон, родившаяся в ноябре того же года.

Ранее мы писали о том, что поклонники подозревают сына Пэрис Хилтон в болезни. Разговоры начались после публикации фотографий малыша, на которых у него большая голова.