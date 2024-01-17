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ИХ ШОУБИЗ
14:31, 17 января 2024
1 мин.

Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения

Модель Пэрис Хилтон решила трогательно поздравить сына Феникса с днем рождения.
Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения

© Bob Kupbens/Icon Sportswire/Associated Press/East News

Модель Пэрис Хилтон трогательно поздравила сына Феникса с днем рождения. Она поделилась кадрами с малышом в соцсетях.

На снимке 42-летняя модель предстала в белой футболке с надписью, брюках и розовой меховой шляпе с изображением первой буквы ее имени. Младенец, в свою очередь, одет в белый комбинезон и слюнявчик.

Пэрис Хилтон показала трогательные кадры с сыном в его день рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В описании фотографии Хилтон поздравила своего малыша с первым днем рождения, выражая свою благодарность за любовь и счастье, которые он приносит в ее жизнь. Она выразила глубокую признательность за возможность быть его матерью и пожелала ему жизнь, наполненную смехом, любовью и чудесными приключениями.

«Год назад в нашу жизнь вошел прекрасный малыш-ангелочек, который принес столько любви и счастья. Мой драгоценный ребенок, ты больше, чем просто мечта», – написала звезда.

Напомним, что Пэрис Хилтон вышла замуж за бизнесмена Картера Реума в ноябре 2021 года, а в январе 2023 года объявила о рождении сына Феникса от суррогатной матери. В ее семье также есть дочь Лондон, родившаяся в ноябре того же года.

Ранее мы писали о том, что поклонники подозревают сына Пэрис Хилтон в болезни. Разговоры начались после публикации фотографий малыша, на которых у него большая голова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Пэрис Хилтон
дети
день рождения
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