Пересмотрел взгляды на жизнь: Снуп Догг рассказал о состоянии дочери после инсульта

Рэпер Снуп Догг поделился информацией о состоянии своей 24-летней дочери, Кори Броадус, которая была госпитализирована после инсульта. Об этом пишет зарубежное издание People.

Исполнитель не стал вдаваться в подробности, а дал короткий ответ.

«Ей немного лучше», — сказал звезда.

Снуп Догг признался, что события с дочерью заставили его пересмотреть свои взгляды на жизнь. Он выразил благодарность за поддержку и проявление заботы со стороны фанатов и сообщества.

Сама Кори Броадус поделилась фотографией на своей странице в соцсетях после выписки из больницы, показывая гостиную с надписью «Добро пожаловать домой».

Напомним, что в сентябре 2023 года дочь рэпера сообщила о борьбе с системной красной волчанкой – аутоиммунным заболеванием, при котором иммунная система атакует здоровые ткани и органы человека. Кори рассказала, что, несмотря на прием лекарств с раннего детства, в прошлом году она отказалась от медицинского лечения в пользу приема трав и чаев для облегчения своего состояния.

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