Актер Брэд Питт готовится вновь стать отцом

Актер Брэд Питт не стал скрывать, что хочет ребенка от новой возлюбленной. Об этом сообщает «7Дней.ru» со ссылкой на издание In Touch Weekly.

После развода с Анджелиной Джоли Питт вновь обрел счастье. Его избранницей стала дизайнер украшений Инес Де Рамон. Примечательно, что новая возлюбленная Брэда младше его почти в два раза. Однако разница в возрасте не стала препятствием для их любви. Более того, пара строит серьезные планы на будущее и даже готовится к рождению ребенка.

По словам инсайдера, актер вновь мечтает стать отцом, и Инес разделяет его намерения. Звездная пара решила не затягивать с этим моментом. Также источник, приближенный к Питту, отметил, что он никогда не был так счастлив, как сейчас с Инес.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт не приезжает к детям с новой возлюбленной из-за страха перед Джоли. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что экс-супруг Бритни Спирс требует возместить ему вред за перепады настроения звезды.