Памела Андерсон рассказала, как ее чуть не убили, приняв за другую знаменитость

Голливудская актриса Памела Андерсон вспомнила, как однажды незнакомец напал на ее и попытался убить, приняв ее за участницу популярной группы The Chicks. Об этом она заявила во время записи подкаста Happy Sad Confused.

Как призналась 57-летняя артистка, ЧП произошло в самолете. Неизвестный мужчина, решив, что она одна из солисток The Chicks, начал проявлять агрессию в ее адрес. Вскоре незнакомей начал рычать и попытался применить силу в отношении Андерсон.

По данным издания Page Six, инцидент, вероятнее всего, произошел в 2003 году. Тогда одна из участниц The Chicks сделала провокационное политическое заявление на одном из шоу, что могло вывести из себя мужчину, который напал на Андерсон.

Ранее мы писали, что Памела Андерсон кардинально сменила имидж, отрезав челку.

Также Памела Андерсон рассказала о списке полезных привычек на каждый день.