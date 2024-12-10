Памела Андерсон кардинально сменила имидж: совсем не та, что 30 лет назад

Актриса Памела Андерсон решилась на смелый эксперимент со внешностью. Она вышла в свет с новой прической, и поклонники заметили, что она отрезала челку. Фото опубликовал сайт Page Six.

57-летняя звезда впервые за долгое время сменила имидж. Теперь ее волосы стали еще светлее, а лоб — прикрыт челкой. Обновленной Памела пришла на специальный показ фильма «Шоугерл», где сыграла одну из главных ролей.

Отметим, что Андерсон давно устала от своего прежнего образа звезды Playboy. Она признавалась, что сейчас старается показывать публике другую сторону себя — более осознанную и глубокую. Поэтому актриса отказывается от откровенных нарядов и даже от косметики. По ее мнению, каждый человек прекрасен именно в естественном виде, поэтому в ярких макияже и одежде нет необходимости.

К слову, Памела Андерсон также делилась с поклонниками своими полезными привычками. Она рассказывала, что каждый свой день планирует и записывает задачи в ежедневник, а до восхода солнца актриса отправляется на прогулку и преодолевает 5-10 км.

Ранее стало известно, что Памела Андерсон может получить «Оскар».