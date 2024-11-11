Актриса Памела Андерсон рассказала о списке полезных привычек на каждый день. Об этом сообщает зарубежное издание The Times.

57-летняя актриса отказалась от макияжа и ярких нарядов. Она считает, что человек прекрасен в естественном состоянии. «Я должна напоминать себе об этом каждый день», — высказалась знаменитость.

По словам актрисы, она планирует свой день с утра и каждую задачу вносит в ежедневник. До восхода солнца Памела отправляется на прогулку и проходит от 5 до 10 км. В свободное время она смотрит старые фильмы и пишет кулинарную книгу.

Памела признается, что чувствует себя счастливым человеком.

Ранее 57-летнюю актрису Памелу Андерсон засняли в Нью-Йорке без макияжа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Леонардо Ди Каприо отметил 50-летие с Брэдом Питтом и Пэрис Хилтон.