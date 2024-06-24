Page Six: дочка Тома Круза отказалась от фамилии отца во время выпускного

18-летняя дочка Тома Круза отказалась от фамилии отца во время выпускного. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

В июне 2024 года 18-летняя Сури закончила школу. На церемонии вручения аттестатов выяснилось, что девушка отказалась от фамилии отца. Выпускницу представили как Сури Ноэль. Вместо фамилии Тома она взяла второе имя мамы — Кэти Ноэль Холмс.

По информации источника, Сури не виделась с отцом больше 10 лет. Круз не общается с наследницей даже по телефону. В последний раз он навещал дочь в 2012 году, когда разводился с Кэти.

Ранее дочь Брэда Питта отказалась от фамилии отца. Известно, как актер отреагировал на поступок наследницы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Том Круз пропустил выпускной дочери Сури и поехал на концерт Тейлор Свифт.