Раскрыта реакция Бреда Питта на отказ дочери Шайло от его фамилии

Актер Бред Питт сильно расстроился, когда узнал об отказе дочери Шайло от его фамилии. По словам инсайдера, он находится в подавленном состоянии. Об этом сообщает People.

Информатор рассказал, что новость о подаче документов наследницы на смену фамилии сильно задела звезду. Ему стало очень грустно, так как он любит всех своих детей, а Шайло так и вовсе была его любимицей, потому что он метал о рождении девочки.

«Он осознает и расстроен тем, что Шайло отказалась от его фамилии», - поделился источник.

По словам инсайдера, Бреду крайне тяжело дается разлука с детьми, так как он любит их всех. Также уточняется, что он скучает по наследникам, и отсутствие общения с ними «приносит ему боль». При этом информатор подчеркнул, что Питт счастлив в отношениях с Инес де Рамон, и она помогает ему справиться с негативными эмоциями.

Напомним, что Шайло подала документы на отказ от фамилии отца в день своего 18-летия. При этом раньше девушка была близка с Бредом и даже поддерживала его во время развода с Анджелиной Джоли. Кроме того, она осуждала сестру за то, что она перестала использовать фамилию Питт.

Ранее появилась информация, что Анджелина Джоли готовится стать матерью в седьмой раз.