«Точно переживает»: Дженнифер Лопес впервые появилась на публике после новой выходки Бена Аффлека

Певица Дженнифер Лопес была замечена папарацци впервые после того, как ее супруг, актер Бен Аффлек, вывез свои вещи из их дома в Беверли-Хиллз. Артистку засняли вместе с дочерью в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Дженнифер Лопес, которая недавно отдыхала в Италии в компании друзей, вернулась в Америку после путешествия по странам Европы. Пока певица была в отъезде, Бен Аффлек перевез свои вещи из особняка в Беверли-Хиллз, который они приобретали вместе. Тем самым актер подогрел слухи о том, что он окончательно съехал из общего с Дженнифер Лопес дома.

29 июня впервые после выходки мужа Дженнифер Лопес появилась на публике. Артистка направлялась в ресторан в Беверли-Хиллз вместе с 16-летней дочерью Эммой.

Для выхода в свет певица выбрала деловой образ: она надела белую рубашку с объемными рукавами, черные брюки и дизайнерские балетки в тон вместо привычных лодочек. Дополнил образ макияж с акцентом на губы, а волосы артистки были собраны в небрежный пучок. Дженнифер Лопес также надела солнцезащитные очки, однако все же можно было разглядеть ее напряженное выражение лица: знаменитость выглядела расстроенной.

«Джей Ло злится!», «Даже не на каблуках, точно переживает», «Очень суровое лицо, понимаем Бена — с такой лучше не пересекаться, когда она в гневе!» — пишут пользователи Сети.

Напомним, в мае в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о разводе артистов возникли после того, как стало известно, что они стали жить раздельно. Сообщалось, что актер переехал из их общего особняка в арендованный дом. В начале июня выяснилось, что супруги наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели в прошлом году, за 65 млн долларов.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес заметили в эконом-классе самолета после отмены гастрольного тура.