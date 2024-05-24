Page Six: 56-летняя певица Селин Дион могла не выжить из-за неизлечимой болезни

Певица Селин Дион могла не выжить из-за неизлечимой болезни. Об этом сообщает зарубежное издание Page Six.

56-летняя Селин Дион не скрывает неизлечимый недуг. Врачи выявили у певицы синдром мышечной скованности. Телеведущая Хода Котб взяла интервью у знаменитости, во время которого та заявила, то могла не выжить.

«Селин Дион сейчас чувствует себя намного лучше, но был момент, когда мы чуть ее не потеряли, она рассказала мне об этом», — высказалась телеведущая.

Также Хода призналась, что во время интервью Селин, которая уже 2 года не выходит на сцену, исполнила свою песню. По ее словам, Дион «невероятно» звучала.

Ранее неизлечимо больная Селин Дион раскрыла, когда вернется на сцену. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что больная раком Кейт Миддлтон появится на публике в начале осени.