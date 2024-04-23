«Не хочется просто ждать»: неизлечимо больная Селин Дион раскрыла, когда вернется на сцену

Неизлечимо больная певица Селин Дион ответила, когда планируется вернуться на сцену. Она заявила, что это случится, когда ей «подскажет тело». Звезда снялась для французского Vogue и дала интервью о своей жизни.

Поклонники канадской артистки интересуются, когда она снова появится на сцене и будет выступать с концертами. Но 56-летней знаменитости тяжело даются концерты из-за синдрома мышечной скованности, от которого она страдает уже четыре года. Все это время поп-исполнительница мечтала вернуться в творчество, но не знает, когда это случится.

«Вот сейчас я не могу встать и заявить: да, буду петь через четыре месяца. Я не знаю. Тело скажет мне. Но, с другой стороны, мне так не хочется просто ждать», — поделилась звезда.

Селин Дион призналась, что сейчас ей морально очень тяжело. Но она с верой и надеждой смотрит в будущее.

«Я очень стараюсь, а завтрашний день все равно оказывается труднее. Но кое-чего у меня не отнять, и это воля, это страсть, мечта, решительность», — добавила певица.

Напомним, что у артистки нашли редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. В прошлом году СМИ напугали общественность, написав, что Дион потеряла контроль над своим телом. При этом женщина появлялась на людях и выглядела хорошо. Своим появлением она спровоцировала слухи о выздоровлении и возвращении на сцену.

Ранее мы писали о том, что певица Юлия Самойлова прервала концерты на Кубани из-за порчи лекарства почти за миллион рублей. Артистке пришлось срочно вернуться в Москву.