Daily Mail: больная раком Кейт Миддлтон появится на публике в начале осени

Больная раком Кейт Миддлтон появится на публике в начале осени. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В 2024 году Кейт записала ролик, во время которого рассказала о борьбе с раком. После официального обращения она ушла из соцсетей и не выходила в свет. Зарубежные журналисты пообщались с подругами Миддлтон и узнали: принцесса появится на публике в начале осени. При этом сроки могут быть изменены. Уточняется, что Кейт вернется к своим обязанностям только после согласия врачей.

На данный момент королевская семья не комментировала сообщение СМИ.

Ранее зарубежные журналисты сообщили, что у больной раком Кейт Миддлтон поражены кожа и костный мозг. Подробности читайте в этой новости.

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