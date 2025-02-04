Обнимал и смешил: Роберта Паттинсона засняли вместе с дочерью и женой

Актер Роберт Паттинсон появился на ланче вместе со своей возлюбленной Сьюки Уотерхаус и их подросшей дочерью. Звезда «Сумерек» выглядел счастливым и играл с малышкой. Кадры публикует PEOPLETALK.

По данным источника, влюбленные устроили семейный завтрак на улице в Лос-Анджелесе. Они попали в объективы папарацци в трогательный момент. Роберт держал на руках дочь и играл с ней, а в какой-то момент показал забавные рожицы, чтобы рассмешить ребенка. Пользователи Сети отметили, что между супругами царит полная идиллия.

Напомним, что любовные отношения между Паттинсоном и Уотерхаус начались в 2018 году. Осенью 2023 года стало известно, что у пары будет ребенок. В декабре они спровоцировали слухи о помолвке. На новых снимках у модели заметили кольцо на безымянном пальце. Дочь родилась в марте 2024 года. Роберт в интервью не рассказывал о личной жизни, но восхищался ролью отца.

Ранее мы писали о том, что актер и модель сыграли свадьбу. Их выдала коллега Шэрон Стоун, которая приоткрыла завесу тайны жизни Роберта и Сьюки.