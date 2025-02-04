Голливудская актриса Шэрон Стоун раскрыла правду об отношениях Роберта Паттинсона и Сьюки Уотерхаус. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Свадьба Сьюки Уотерхаус и Роберта Паттинсона — вопрос, который мучает поклонников уже несколько месяцев. Звездные влюбленные не дают прямого ответа на вопрос, действительно ли они узаконили свои отношения, вследствие чего какую-либо информацию фанаты получают лишь от инсайдеров. Так, летом прошлого года появились слухи о том, что артист и модель тайно поженились сразу после рождения дочери. Недавно Шэрон Стоун подтвердила, что пара действительно узаконила свои отношения в 2024-м.

Уточняется, что признание Стоун случилось на мероприятии AHA Red Dress Collection в Нью-Йорке. Там звезда «Основного инстинкта» поблагодарила Уотерхаус за участие в шоу и заметила, что ради этого модель была вынуждена пожертвовать «времяпрепровождением с дочерью и мужем». Сьюки не стала опровергать слова Стоун, поэтому окружающие быстро поняли, что все их догадки оказались правдой.

Ранее Роберт Паттинсон рассказал о дочке от модели Сьюки Уотерхаус.