«Оставь лицо в покое»: Линдси Лохан столкнулась с критикой из-за макияжа на шоу

Голливудская актриса Линдси Kохан столкнулась с критикой из-за замазывания тоном веснушек на лице. Соответствующее фото и комментарии появились в ее микроблоге.

Знаменитость раскритиковали за макияж на популярном телешоу. По мнению поклонников, артистка стала чаще скрывать веснушки.

«Веснушки, наверное, случайно замазали кремом», «Необычно смотрится», «Зачем столько макияжа? Оставь лицо в покое», — высказались подписчики.

В июле 2023 года Линдси Лохан родила первенца от своего супруга, предпринимателя Бадера Шаммаса, с которым актриса познакомилась в 2019-м. Ребенка назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности звезды «Ловушки для родителей» стало известно в марте 2023-го. Шаммас сделал Лохан предложение спустя два года после знакомства, а в 2022-м влюбленные официально узаконили свои отношения.

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