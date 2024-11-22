ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 ноября 2024, 11:43
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«Оставь лицо в покое»: Линдси Лохан столкнулась с критикой из-за макияжа на шоу

Актрису Линдси Лохан раскритиковали за замазывание тоном веснушек на лице.
«Оставь лицо в покое»: Линдси Лохан столкнулась с критикой из-за макияжа на шоу

© Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Голливудская актриса Линдси Kохан столкнулась с критикой из-за замазывания тоном веснушек на лице. Соответствующее фото и комментарии появились в ее микроблоге.

Знаменитость раскритиковали за макияж на популярном телешоу. По мнению поклонников, артистка стала чаще скрывать веснушки.

«Веснушки, наверное, случайно замазали кремом», «Необычно смотрится», «Зачем столько макияжа? Оставь лицо в покое», — высказались подписчики.

В июле 2023 года Линдси Лохан родила первенца от своего супруга, предпринимателя Бадера Шаммаса, с которым актриса познакомилась в 2019-м. Ребенка назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности звезды «Ловушки для родителей» стало известно в марте 2023-го. Шаммас сделал Лохан предложение спустя два года после знакомства, а в 2022-м влюбленные официально узаконили свои отношения.

Ранее стала известна причина внезапного преображения 38-летней Линдси Лохан.

Также мы писали, что Лохан вышла в свет в прозрачном платье после родов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
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