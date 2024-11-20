Раскрыта причина внезапного преображения 38-летней Линдси Лохан

Раскрыта причина неожиданного преображения 38-летней голливудской актрисы Линдси Лохан. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

В июле прошлого года артистка родила первенца, однако сумела довольно быстро восстановиться: Линдси отрицала, что колола «Оземпик», и объясняла свое преображение активными тренировками. За последние месяцы Лохан изменилась до неузнаваемости — изменения стали вполне внезапными. Информаторы опровергают слухи о пластических операциях, однако специалисты уверены, что без подобных процедур не обошлось.

Оказалось, что преображение знаменитости произошло не просто так. Инсайдер рассказал, что звезда «Чумовой пятницы» готовится к сотрудничеству с известным брендом. Уточняется, что модный дом Balenciaga заметил «новую» Линдси и изъявил желание с ней работать.

«У них отличные отношения, уже прошли переговоры о подписании бумаг», — поделился источник, добавив, что в ближайшее время актриса должна посотрудничать и с другими дизайнерами.

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