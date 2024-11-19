38-летняя актриса Линдси Лохан вышла в свет в прозрачном платье после родов. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Наш маленький секрет», которую посетили многие звезды, в том числе и Лохан. Для выхода в свет актриса выбрала черное платье с открытыми плечами и полупрозрачным низом. Ее образ дополнил нюдовый макияж. Также Линдси распустила блондинистые волосы.

Поклонники обратили внимание на перемены в актрисе после родов. Фолловеры убеждены, что Лохан помолодела и стала выглядеть свежее. Многие считают, что ее внешность изменилась в лучшую сторону из-за отказа от вредных привычек.

«Что делает счастливый брак с людьми! Лучшая пропаганда здорового образа жизни! Какая-то магия», — написали пользователи Сети.

Ранее 38-летняя актриса Линдси Лохан вышла в свет в кружевном черном платье. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые за долгое время «поймали» на публике.