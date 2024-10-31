«Ошеломлен»: бывший муж Жизель Бюндхен отреагировал на ее беременность

Раскрыта реакция бывшего мужа Жизель Бюндхен Тома Брэди на новость о беременности супермодели. Об этом пишет Page Six.

Как рассказал инсайдер, футболист был шокирован, когда узнал о третьей беременности бывшей жены.

«Том знал, что у Жизель и Хоакима все серьезно, но он и представить себе не мог, что у них будет ребенок. Это просто не входило в его планы. Поэтому, когда Жизель сообщила ему эту новость, он был, мягко говоря, ошеломлен. В конце концов Том сосредоточен только на детях и карьере. Что Жизель решит делать со своей жизнью, на самом деле его не касается», — заявил информатор.

В 2009 году Жизель Бюндхен вышла замуж за футболиста Тома Брэди спустя два года отношений. У пары родились двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк. В сентябре 2022-го манекенщица разошлась со своим мужем.

В феврале СМИ сообщили, что Жизель Бюндхен втайне встречается с тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте с лета 2023-го. На днях выяснилось, что супермодель ждет ребенка от нового бойфренда.

Ранее мы писали, что Жизель Бюндхен не выйдет замуж за возлюбленного.