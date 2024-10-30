«Огромная разница»: почему беременная Жизель Бюндхен не выйдет замуж за возлюбленного

Супермодель Жизель Бюндхен не планирует выходить замуж за возлюбленного Хоакима Валенте, от которого беременна. Инсайдер сообщил изданию Page Six причину такого решения женщины.

Недавно стало известно о том, что 44-летняя знаменитость в третий раз станет мамой. Она беременна от своего возлюбленного, который работает тренером по джиу-джитсу. Но Жизель не собирается переходить на следующий этап и выходить замуж за мужчину. Анонимный источник рассказал, что она планирует сохранить свой прежний статус.

«Между ними огромная разница с точки зрения достатка. Нет смысла искушать судьбу, когда речь идет о Жизель», — высказался он.

Напомним, что супермодель входит в списки богатых людей Forbes и является одной из самых успешных манекенщиц в мире. В прошлом она пережила громкий развод со спортсменом Томом Брэди. От него у женщины есть двое детей – 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан.

С нынешним избранником модель познакомилась в 2021 году, когда пришла в его академию на занятия по джиу-джитсу. Сначала они были просто друзьями, а после между ними начался роман. Новость о беременности женщины стала радостной для ее фанатов. По сообщениям СМИ, бывший муж одним из первых узнал о беременности Бюндхен.

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