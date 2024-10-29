«Рады этой новой главе в жизни»: 44-летняя модель Жизель Бюндхен станет мамой в третий раз

Модель Жизель Бюндхен готовится стать мамой в третий раз. 44-летняя знаменитость беременна от своего возлюбленного, тренера по джиу-джитсу Хоакима Валенте. Об этом в беседе с People рассказал инсайдер.

Жизель Бюндхен долгое время пыталась скрыть «интересное» положение, но недавно ее заметили на прогулке в белом свитшоте свободного кроя, который подчеркнул ее округлившийся живот. В окружении модели подтвердили, что она ждет третьего ребенка.

«Срок составляет примерно 5—6 месяцев. Жизель и Хоаким рады этой новой главе в своей жизни и с нетерпением ждут возможности создать спокойную и любящую атмосферу для всей семьи», — заявил источник.

Для знаменитости этот ребенок будет третьим, в отличие от ее 37-летнего избранника, который впервые станет отцом. У Жизель Бюндхен уже есть двое детей от брака с футболистом Томом Брэди — 14-летний Бенджамин Рейн и 11-летняя Вивиан Лейк. Пара развелась в 2022 году после 13 лет брака.

В декабре 2021 года модель познакомилась с Хоакимом Валенте, который стал ее тренером по джиу-джитсу. Изначально их связывали профессиональные и дружеские отношения, но в ноябре 2022 года пару впервые заметили вместе во время семейного отдыха с детьми на Коста-Рике. В начале этого года Жизель Бюндхен подтвердила, что состоит в отношениях, но не назвала имя бойфренда.

«Это первый раз, когда я встречаюсь с кем-то, кто был моим другом раньше. Это совсем другое. Очень честно и прозрачно», — признавалась модель.

В феврале 2024 года пару засняли целующимися на свидании в Майами. Тогда же инсайдер рассказал, что модель и тренер встречаются с июня 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что звезду фильма «Человек-паук» Тоби Магуайра заподозрили в романе с моделью, которая младше него на 27 лет.