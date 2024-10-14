На Украине отреагировали на слова Джареда Лето о желании выступить в России

Высказывание американского актера и певца Джареда Лето о желании выступить в России оскорбляет украинцев. Об этом заявили в МИД Украины, передает местное издание «Страна».

«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — сообщили в МИД Украины.

В министерстве также подчеркнули, что для РФ якобы «не может быть никакого умиротворения».

12 октября Джаред Лето вместе со своей группой 30 Seconds To Mars дал концерт в Белграде. Артист пообещал собравшейся публике, что проведет шоу в России. Во время выступления музыкант спросил, много ли на концерте в Сербии россиян. Оказалось, что граждан РФ собралось больше, чем сербов.

Лето отметил, что когда-нибудь будет «веселиться и тусоваться» с поклонниками в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве. Также он продемонстрировал фанатам свои знания русского языка, сказав «спасибо».

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