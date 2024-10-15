Звезда «Игры престолов» Джек Глисон снимается в фильме после 10-летнего перерыва

Звезда сериала «Игра престолов» Джек Глисон снимается в первом за 10 лет проекте. После громкой роли Джоффри Баратеона молодой человек заявлял об усталости и даже ушел из кино. Но вернулся ради нового проекта. Об этом сообщает Daily Mail.

Перерыв исполнителя продлился целых 10 лет, но сейчас он снова в строю и готов порадовать публику. В соцсетях появились фото со съемочной площадки картины, в которой задействован Джек. На кадрах он предстал в образе джентльмена конца XIX века.

Отмечается, что звезда появится в фильме «Дом Гиннес», которая повествует о становлении легендарной пивоваренной компании и жизни ее основателей. Проектом занимается Netflix. 32-летний Глисон не рассказывает, какая роль ему досталась на этот раз. Поклонники при этом отметили, что ему подходит костюм, и он стал бы прекрасным героем популярного сериала «Острые козырьки».

Напомним, что актер перестал сниматься после трудной работы в «Игре престолов». Джек жаловался, что испытывал дискомфорт от своего персонажа, вызывающего у него жуткие эмоции. Он старался дистанцироваться от Джоффри и не мог видеть его на экране. Когда это происходило, то парень покрывался мурашками от своего же образа.

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