«Швырнул на кровать»: покойного Мэттью Перри обвинили в насилии над женщинами

Покойного актера Мэттью Перри нашли повод обвинить в насилии над женщинами. Звезда сериала «Друзья» ушел из жизни в возрасте 54 лет. Источник из окружения артиста рассказал, что у него часто возникала агрессия.

Один из случаев насилия связан с бывшей возлюбленной актера и его близкой подругой. Источники утверждают, что проблемы с контролем эмоций у Перри проявлялись неоднократно. Его бывшая невеста, Молли Гурвиц, якобы стала жертвой его агрессии после романтического разрыва. Другая пострадавшая, эксперт по трезвому образу жизни Морган Мозес, ранее поддерживавшая актера, также стала объектом его агрессивного поведения.

По словам близких Мозес, она прекратила всякое общение с Перри после его нервного срыва в марте 2022 года. Во время инцидента, как утверждают источники Daily Mail, актер физически напал на Мозес, впечатав ее в стену и затем «швырнул на кровать». Этот инцидент стал кульминацией их отношений, которые, по словам близких, были темным периодом в жизни Перри.

Однако, несмотря на эти темные стороны, окружение актера отмечает его любезное отношение к звездным коллегам.

«Мужчина, которого знали его близкие, и мужчина, которого видел мир, были двумя очень разными людьми. Он мог быть невероятно замкнутым, злым и подлым», — добавил инсайдер.

Ранее близкий друг Мэттью Перри заявил, что актер употреблял наркотики до самой смерти.