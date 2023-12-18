«Он всем соврал»: близкий друг Мэттью Перри раскрыл подробности о зависимости актера

Друг Мэттью Перри заявил, что актер, знаменитый своей ролью в сериале «Друзья», так и не смог избавиться от наркотической зависимости, несмотря на его обещания. Об этом приятель знаменитости рассказал в интервью Daily Mail.

В своих мемуарах-бестселлерах, выпущенных в 2022 году, Перри утверждал, что преодолел свою зависимость благодаря профессиональной помощи и поддержке лучшего друга.

«Он всем соврал, что бросил употреблять. Он никогда не бросал. Это очень печально. Понимаете, больше всего он лгал самому себе», — заявил инсайдер.

Также друг подчеркнул, что Перри мог быть мастером манипуляций. Но, по его словам, актер «боролся каждый день до самого конца».

«Это была настоящая борьба, настоящее испытание», – отметил приятель звезды.

Напомним, что Мэттью Перри был найден лежащим лицом вниз в бассейне с джакузи своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября.

Ранее бывшая девушка Перри Кейти Эдвардс предположила, что исполнитель роли Чендлера в культовом сериале «Друзья» мог принять наркотики накануне своей смерти. Кейти Эдвардс встречалась с актером в 2006 году, но после этого продолжила общаться с актером, поэтому решила высказаться по поводу его смерти.