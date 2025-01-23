Инсайдер раскрыл тревожный факт об отношениях Хейли и Джастина Бибера

Раскрыт тревожный факт об отношениях канадского певца Джастина Бибера и его жены Хейли. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник.

Оказалось, что музыкант может не разговаривать с супругой по несколько дней, как, по мнению фанатов, происходит и сейчас.

«Хейли боролась с Джастином почти с самого начала брака. Она безумно любит его, но он — свободолюбивый. Некоторые ее друзья советуют ей оставить его», — поделился информатор.

Инсайдер уточнил, что поведение артиста неприемлемо, а модель терпит это.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Болдуин заключили брак в 2018 году. Через год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа 2024-го артист сообщил, что они с женой впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

16 января певец спровоцировал слухи о конфликте с семьей жены. Артист отписался от аккаунта своего тестя, актера Стивена Болдуина. Некоторые поклонники предположили, что таким образом музыкант намекнул на возможные проблемы в отношениях с манекенщицей или с ее семьей. До этого уже не раз появлялись слухи о ссорах в браке и возможном разводе.

Также сообщалось, что фанаты нашли в соцсетях послание от Хейли Бибер, указывающее на состояние ее брака с Джастином.