Джастин Бибер появился на улице без кепки и удивил фанатов

Канадский исполнитель Джастин Бибер сменил прическу — он радикально укоротил длину своих волос. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци засняли бритого певца во время его прогулки в Нью-Йорке. Как отмечается, появление Бибера в таком виде стало неожиданностью для его фанатов — звезда обычно не расстается с головными уборами.

Спустя какое-то время, впрочем, Бибер надел черную кепку.

Исполнитель хита «Sorry» за эти годы сменил множество причесок, но поклонникам, похоже, больше всего нравится его стрижка «ёжик». Когда он в 2021 году продемонстрировал этот образ — после недолгого ношения дред — фанаты пришли в самый настоящий восторг.

Ранее инсайдер раскрыл тревожный факт об отношениях Джастина и Хейли Бибер. По его словам, исполнитель может целыми днями не общаться с женой. В то же время по Сети распространяется много слухов о кризисе в отношениях супругов, которые сопровождаются странными поступками со стороны певца.