Он заслуживает большего: супруга Джастина Бибера негативно высказалась о его новом звании

Хейли Бибер прокомментировала новость о том, что Джастина назвали величайшим артистом века. Подробности приводит The Express Tribune.

Супруга Джастина Бибера первая отреагировала на новость о его новом статусе: Billboard включил артиста в список величайших поп-звезд 21 века. Но, видимо, Хейли не считает это звание престижным, так как мужа публично она даже не поздравила, а заявление в личном блоге и вовсе вызвало множество споров и вопросов у поклонников.

«Это чертова шутка, как обычно», — написала модель, поставив в конце текста эмодзи в виде поцелуя.

Подписчики девушки пытаются понять, какой же смысл она вложила в значение своих слов. Кто-то из поклонников поддержал разочарования американской модели, а кто-то выступил с защитой решения Billboard, ведь Джастин по праву заслужил новый статус. Именно он все еще остается определяющей фигурой в мире поп-музыки.

Но также появились и мнения, связанные с тем, что, по мнению Хейли, муж все же заслуживает большего, а именно более высокого места в рейтинге.

Поясним, что рейтинг Billboard оценивает артистов на основе их влияния, успеха и ​​культурного влияния на общество. Сам Бибер еще никак не прокомментировал ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Хейли Бибер впервые показала фото новорожденного сына.

Также сообщалось, что жена Джастина Бибера настаивает на курсе психотерапии для певца из-за скандала вокруг P. Diddy.