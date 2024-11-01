Хейли Бибер показала фото новорожденного сына

27-летняя модель Хейли Бибер опубликовала фото новорожденного сына. Знаменитость показала редкий снимок в соцсети.

В августе 2024 года модель родила от Джастина Бибера сына. Спустя несколько месяцев фото малыша появилось в личном блоге знаменитости. Хейли приурочила публикацию к Хэллоуину, поздравив подписчиков с праздником. Кроме того, она призвала фолловеров поучаствовать в выборах президента США: на комбинезоне сына была наклейка с подписью: «Я проголосовал».

«Счастливого Хэллоуина! Выходите и голосуйте», — написала модель.

На снимке лицо младенца не попало в кадр. Звездная мама показала лишь его ноги в фиолетовом комбинезоне.