ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 13:18
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Хейли Бибер показала фото новорожденного сына

27-летняя модель Хейли Бибер опубликовала фото новорожденного сына.
Хейли Бибер показала фото новорожденного сына

© MICHAEL TRAN/AFP/East News

27-летняя модель Хейли Бибер опубликовала фото новорожденного сына. Знаменитость показала редкий снимок в соцсети.

В августе 2024 года модель родила от Джастина Бибера сына. Спустя несколько месяцев фото малыша появилось в личном блоге знаменитости. Хейли приурочила публикацию к Хэллоуину, поздравив подписчиков с праздником. Кроме того, она призвала фолловеров поучаствовать в выборах президента США: на комбинезоне сына была наклейка с подписью: «Я проголосовал».

«Счастливого Хэллоуина! Выходите и голосуйте», — написала модель.

На снимке лицо младенца не попало в кадр. Звездная мама показала лишь его ноги в фиолетовом комбинезоне.

Хейли Бибер показала фото новорожденного сына

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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