Хейли Бибер показала фото новорожденного сына
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27-летняя модель Хейли Бибер опубликовала фото новорожденного сына. Знаменитость показала редкий снимок в соцсети.
В августе 2024 года модель родила от Джастина Бибера сына. Спустя несколько месяцев фото малыша появилось в личном блоге знаменитости. Хейли приурочила публикацию к Хэллоуину, поздравив подписчиков с праздником. Кроме того, она призвала фолловеров поучаствовать в выборах президента США: на комбинезоне сына была наклейка с подписью: «Я проголосовал».
«Счастливого Хэллоуина! Выходите и голосуйте», — написала модель.
На снимке лицо младенца не попало в кадр. Звездная мама показала лишь его ноги в фиолетовом комбинезоне.
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