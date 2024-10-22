Жена Джастина Бибера настаивает на курсе психотерапии для певца из-за скандала вокруг P. Diddy

Модель и бизнесвумен Хейли Бибер настаивает на курсе психотерапии для своего супруга, певца Джастина Бибера. Об этом пишет издание Radar.

Известно, что после ареста продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) Бибер перестал появляться на публике. Одни связывают «исчезновение» певца с его страхом за то, что шокирующие детали его прошлого могут быть обнародованы, а другие считают, что скандал вокруг продюсера напомнил Джастину о пережитой боли.

Тем не менее ментальное состояние звезды вовсе не устраивает его жену Хейли, которая несколько месяцев назад родила сына Джека Блюза. Уточняется, что предпринимательница призывает мужа пройти курс психотерапии.

«Хейли всем сердцем предана ему и их браку, но сейчас для него нелегкое время, и она — его поддержка, поэтому она испытывает сильное напряжение. Она благодарна Джастину за то, что он так много помогает ей с маленьким Джеком, она первая, кто говорит, какой он невероятный отец, но все остальное, что сейчас происходит в его жизни, давит на него, и она не может не беспокоиться, что это его сломает», — рассказал информатор.

Ранее мы писали, что мать Джастина Бибера выпустила мемуары, в которых рассказала об изнасиловании.