«Он сможет жить счастливой жизнью»: Колин Фаррелл планирует отдать сына в приют из-за редкого заболевания

Колин Фаррелл раскрыл, что планирует отдать сына в приют для инвалидов из-за редкого заболевания.

Звезда фильма «Джентльмены» Колин Фаррелл воспитывает 21-летнего Джеймса, страдающего синдромом Ангельман, редким генетическим заболеванием, которое характеризуется задержкой интеллектуального и физического развития, отсутствием речи и возбудимым поведением.

Актер принял сложное для себя решение отдать наслденика в приют для инвалидов. Колин объяснил свое решение страхом: он переживает, что с сын останется один, если с родителями что-то случится.

«Это сложно — некоторые родители говорят: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке", и я это уважаю. Но я в ужасе от мысли: если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет, то Джеймс останется один?... Мы хотим, чтобы он нашел место, где он сможет жить полной и счастливой жизнью, место, с которым он будет чувствовать связь» — разоткровенничался актер с журналом Candis Magazine.

Фаррелл подчеркнул, что они с избранницей сейчас выбирают лучшие варинты учреждений, из которых нужно будет выбрать подходящее учреждение.

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