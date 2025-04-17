78-летняя Шер собирается выйти замуж за 39-летнего возлюбленного Эдвардса

Певица Шер готовится выйти замуж за 39-летнего возлюбленного Александра Эдвардса. Со слов инсайдеров, 78-летняя артистка уверена в этих отношениях, поэтому хочет заключить брак. Об этом сообщает OK!

Источник из окружения пары рассказал, что Шер готова сделать новый шаг в союзе с Эдвардсом. Отмечается, что певица уже намекает на это своим близким.

«Она прекрасно знает, что вокруг этого романа много скептицизма, но ее это не волнует. Она наслаждается вниманием и говорит, что у нее и AE происходит что-то особенное, что заставляет ее чувствовать себя более живой и сексуальной, чем когда-либо», - сообщил инсайдер.

К слову, эти отношения звезды сцены длятся уже больше двух лет. Шер познакомилась с Александром на парижской Неделе моды. За это время они пережили один кризис, во время которого расставались, но потом снова сошлись. Сейчас, как утверждают друзья певицы, она уверена в Эдвардсе.

По слухам, знаменитости уже даже успели тайно обручиться. Александр подарил возлюбленной кольцо с огромным бриллиантом. Однако сама Шер эту информацию не подтверждала.

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