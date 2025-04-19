«Их отношения гораздо спокойнее»: Меган Фокс подогрела слухи о воссоединении с бывшим женихом

В конце марта Меган Фокс родила четвертого ребенка. У нее и у артиста Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер – прим. «Страсти»), с которым артистка ранее объявила о расставании, появилась на свет дочь. Однако новоиспеченные родители пытаются наладить взаимоотношения, несмотря на разрыв.

Звездную пару впервые заметили на совместной прогулке. Бэйкер отправился за продуктами в супермаркет в объемных штанах, белой футболке с черной надписью и клетчатой рубашке. В это время Меган ждала отца своего ребенка в машине.

Инсайдеры рассказывают, что пара прошла много трудностей, большим испытанием для них стал разрыв в период ожидания ребенка.

«Но сейчас они оба находятся в стадии благодарности. Их отношения гораздо спокойнее. Они хотят только лучшего для дочери», — рассказал источник из окружения семьи RadarOnline.

Артистка хочет, чтобы дочь была ближе к отцу. При этом она ясно дала понять рэперу, что они никогда не будут вместе.

Меган Фокс решилась на разрыв с Kelly, прочитав в его телефоне сообщения от других женщин. Звезда «Трансформеров» считает, что возлюбленный ей изменил. Музыкант пытался всячески наладить отношения с Меган, начал посещать еженедельно церковь, ходил к психологу, но Фокс не захотела продолжать роман.

Знаменитость была замужем за актером Брайаном Остином Грином. У супругов есть три сына - 12-летний Ноа, 11-летний Бодхи и 8-летний Джорни. В 2020 году они расстались.

Недавно Machine Gun Kelly внезапно высмеял бывшего мужа Меган Фокс Брайана Грина.