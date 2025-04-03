«Он на грани»: жена Джастина Бибера призвала молиться за него

Модель Хейли Бибер призвала молиться за мужа Джастина, который не ест и не спит. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, модель обеспокоена ментальным состоянием мужа. Якобы артист находится на грани нервного срыва: он не ест, не спит и отправляет сообщения посреди ночи. Хейли, будучи верующей, призвала родных молиться за здоровье супруга.

«Он на грани срыва. Впал в манию, не спит, почти не ест, шлет безумные сообщения посреди ночи. В его словах часто нет особого смысла, но он убежден, что это не так. Джастин не осознает, как сильно нуждается в помощи, и все вокруг него по-настоящему обеспокоены», — сообщает инсайдер.

Поклонники Бибера считают, что певец не выдержал скандала из-за бывшего продюсера P. Diddy. Также они обратили внимание на изможденный вид артиста, который любит выходить в прямой эфир в соцсети.

Помимо этого, по Сети ходят слухи о проблемах в паре из-за отписки Хейли от мужа. Однако супруги не комментируют ни новости о расставании, ни состояние Джастина.

Ранее певец Джастин Бибер заявил, что у него есть серьезные проблемы с гневом. Подробности читайте в этой новости.

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