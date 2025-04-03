18-летняя дочь актеров Анджелины Джоли и Питта сменила имидж из-за влюбленности

18-летняя дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сменила имидж из-за влюбленности. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летнюю Шайло засняли на улице Лос-Анджелеса, когда та покидала школу танцев. Дочь актеров выбрала расслабленный образ в стиле total black. Она надела черную толстовку, брюки и шлепки. Журналисты обратили внимание, что Шайло отрастила волосы: девушка собрала их в пучок, чтобы они не мешали во время тренировки. Также дочь Джоли впервые за долгое время надела украшения: серьги и лаконичное кольцо из желтого золота.

Напомним, последние годы Шайло носила короткую стрижку «под мальчика». Инсайдеры утверждают: перемены в имидже связаны с влюбленностью девушки. Кто стал ее избранником — не уточняется.

Звездная мама не комментировала новость о романе дочки.

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