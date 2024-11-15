Окружение Джастина Бибера всерьез обеспокоено его состоянием

Окружение канадского певца Джастина Бибера всерьез обеспокоено из-за состояния звезды. Об этом пишет портал In Touch.

Известно, что в последнее время музыкант практически не появляется в медийном поле и не дает концертов, чем провоцирует волнение фанатов. Теперь же о состоянии артиста начали беспокоиться его родственники.

По словам информатора, во время праздников Бибер практически не покидал дом.

«Все думали, что он перестал выходить на связь из-за того, что занят как отец, но теперь понятно, что проблема глубже», — поделился информатор.

Кроме того, СМИ отмечает, что последний альбом Джастина вышел в 2021 году, а полноценных выступлений он не давал с 2022-го. Cам Бибер в интервью рассказывал, что испытывает проблемы с физическим и ментальным здоровьем. В прошлом у певца диагностировали болезнь Лайма и инфекционный мононуклеоз.

Ранее мы писали, что Джастин и Хейли Бибер впервые за долго время появились на публике и встревожили поклонников.

Также сообщалось, что Хейли Бибер продемонстрировала изменившуюся фигуру после родов.