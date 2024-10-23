Жена Джастина Бибера продемонстрировала изменившуюся фигуру после родов

Супруга певца Джастина Бибера Хейли показала изменившуюся фигуру после родов. Об этом сообщает издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

Папарацци «поймали» 27-летнюю бизнесвумен накануне в Лос-Анджелесе. Звезду подловили, когда она покидала студию, где занимается пилатесом. Супруга Бибера вышла в свет в сером топе, графитовых облегающих шортах, зеленой куртке и черных кожаных лоферах. Девушка дополнила свой образ солнцезащитными очками, золотыми серьгами, белыми носками и черной сумкой на плечо. Она собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа.

Напомним, о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно в июне 2018 года, а в ноябре того же года они официально узаконили свои отношения. После замужества модель сменила фамилию на Бибер. В мае 2024-го звездные супруги сообщили, что ждут ребенка, а в августе у пары родился сын Джек Блюз Бибер.

Ранее мы писали, что жена Джастина Бибера настаивает на курсе психотерапии для певца из-за скандала вокруг P. Diddy.