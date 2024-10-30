Выглядят несчастными: поклонники обеспокоены состоянием Джастина и Хейли Бибер из-за скандала с P. Diddy

Супруги Джастин и Хейли Бибер впервые за долго время появились на публике и встревожили поклонников. В Сети отметили, что на снимках папарацци они выглядели «несчастными». Фото публикует Daily Mail.

Из-за рождения сына и скандала с рэпером P. Diddy звезды перестали часто выходить в свет. Хейли даже отказалась от шоу Victoria's Secret. Однако недавно они решили все-таки выбраться из дома, чтобы немного отдохнуть от родительских обязанностей и сплетен. Они отправились в спа-салон.

Фотографы подловили пару, когда она уже покидала центр. Джастин был в шортах, кофте с капюшоном и меховых угах, а его жена — в атласных штанах и кожаном бомбере. Оба скрывали лица.

В Сети поклонники знаменитостей отметили, что на новых снимках они выглядели грустными. Некоторые предположили, что они переживают кризис в отношениях.

Напомним, что фанаты ждут от Джастина официального заявления по поводу скандала с рэпером P. Diddy. В подростковом возрасте он много общался с артистом. Предположительно, на вечеринках исполнителя Бибер сталкивался с насилием.

Ранее модель Хейли Бибер показала фигуру после родов.