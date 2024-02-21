Актер Кевин Костнер развелся с женой после 20-летнего брака

Актер Кевин Костнер официально развелся с женой Кристин Баумгартнер. Вместе они прожили около 20-ти лет. Об этом сообщает People.

По информации американского СМИ, звезда Голливуда стал холостяком. Это подтверждают документы о расторжении брака. При этом новости о разводе поступили еще весной 2023 года. Тогда супруга артиста заявляла, что они больше не могут быть вместе из-за непреодолимых разногласий. После этого разговоры об этом утихни, и поклонники пары решили, что они помирились. Однако этого так и не произошло.

Напомним, что Кристин на 19 лет моложе Костнера, но это не мешало им строить отношения. В браке у них родилось трое детей – дочь и два сына. Все они еще несовершеннолетние, поэтому родители, даже в разводе, будут продолжать опекать их вместе. К слову, процесс расторжения брака не сопровождался скандалами. Бывшим супругам удалось все решить мирным путем.

Ранее появилась информация, что 43-летняя Ким Кардашьян может выйти замуж в четвертый раз. По словам инсайдера, она встречается с бывшим возлюбленным одной из сестер – футболистом Бекхэмом-младшим.