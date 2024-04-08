«Официально свободен от рака»: популярный блогер рассказал о своем исцелении

32-летний популярный американский блогер Ninja излечился от рака кожи. Об этом пишет Lenta.Ru.

Стример Ричард Тайлер Блевинс, известный под псевдонимом Ninja, поделился радостной новостью о том, что он победил рак. 27 марта мужчина рассказал о том, как посетил дерматолога для удаления родинки на нижней части стопы. Однако после операции появилось еще одно темное пятно, и врачи обнаружили у Блевинса меланому.

5 апреля он снова вышел на связь и поделился хорошими новостями. Он поблагодарил поклонников за «добрые слова и молитвы».

«Сейчас я официально свободен от рака», – заявил блогер.

Ninja занимается созданием видео о компьютерных играх и транслирует свои игровые сессии. На его канал на Twitch подписаны 19 миллионов пользователей, а на YouTube — 23 миллиона.

Ранее мы писали о том, что на больную раком Кейт Миддлтон свалилось новое несчастье. Напомним, что принцесса Уэльская легла на операцию по удалению матки, во время которой у нее нашли рак толстой кишки. На этом несчастья не закончились — ее родители столкнулись с материальными трудностями.

Также стало известно о том, что родившую о больного раком мужа певицу Лену Катину предупреждали врачи. Они дали совет артистке перед тем, как она решила завести ребенка от бизнесмена, у которого диагностировали рак щитовидной железы.