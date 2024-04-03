Между лечением и зачатием: родившая от больного раком мужа Лена Катина рассказала, о чем ее предупреждали врачи

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз в июле 2023 года. Роды прошли хорошо и знаменитость родила здорового малыша. Отец ребенка, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, много лет борется с раком щитовидной железы. По этой причине, к зачатию наследника родителям пришлось подойти со всей ответственностью. По словам певицы, врачи предупредили ее о том, как следует поступить в этой ситуации, чтобы ребенку в будущем ничего не грозило.

Спиридонову вновь пришлось бороться с недугом в 2021 году, передает Kp.ru. Он благополучно прошел курс химиотерапии, после чего сделал предложение Катиной. Затем пара задумалась о рождении ребенка.

Тогда же врачи предупредили певицу, что перед зачатием наследника необходимо выждать определенное время. С чем родители справились, и на свет появился здоровый малыш.

«Все хорошо. Единственное — нужно было выдержать временной интервал между лечением и зачатием, что мы и сделали», — заявила артистка.

Ранее Катина заявила, что Алла Пугачева очень любила группу t.A.T.u. Певица вспомнила, как приходила на интервью к Примадонне.