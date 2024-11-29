Бен Аффлек воссоединился с бывшей женой в День благодарения

Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер поучаствовали в благотворительной акции The Midnight Mission. Об этом пишет издание Deadline.

По данным источника, голливудские артисты вместе со своими детьми поработали на открытой кухне для бездомных в центре Лос-Анджелеса в честь Дня благодарения.

К акции также присоединились звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон и участники шоу «Танцы со звездами».

В анонсе мероприятия на сайте организации также были заявлены «живая музыка, выступления знаменитостей и раздача предметов гигиены для бездомных гостей».

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер состояли в браке с 2005 по 2018 год, у них трое общих детей. Позднее, в 2022-м, артист узаконил свои отношения с Дженнифер Лопес, с которой встречался в 2000-х и даже был обручен, однако 20 августа текущего года певица подала на развод с актером.

Ранее стало известно, почему бывшая жена Бена Аффлека избегает Дженнифер Лопес.