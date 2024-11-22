«Это за гранью»: Селена Гомес отреагировала на травлю из-за того, что резко поправилась
© Jordan Strauss/Invision/East News
Популярная американская певица и актриса Селена Гомес рассказала об отношении к критике своей внешности. Об этом она заявила в интервью The Hollywood Reporter.
В последнее время основным поводом для нападок хейтеров служит внешний вид 32-летней исполнительницы. При этом периодически Селена все-таки реагирует на подобные замечания. Так, недавно звезда призналась, что не способна контролировать вес синдрома избыточного бактериального роста тонкого кишечника.
Теперь же исполнительница отметила, что не намерена прислушиваться к критике.
«Мне на самом деле все равно. И я никогда не буду выглядеть так, как они думают, что я должна выглядеть. Это просто за гранью», — поделилась Гомес.
Напомним, карьера Гомес началась еще в 2002 году. Она снялась в сериале «Барни и друзья», когда ей было всего 10 лет. На кастинги ее водили родители, и спустя пять лет им удалось сделать дочь настоящей звездой.
В настоящий момент Селена известна не только как актриса, но и как певица.
Ранее Селена Гомес заявила, что жалеет о популярности с ранних лет.