«Это за гранью»: Селена Гомес отреагировала на травлю из-за того, что резко поправилась

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес рассказала об отношении к критике своей внешности. Об этом она заявила в интервью The Hollywood Reporter.

В последнее время основным поводом для нападок хейтеров служит внешний вид 32-летней исполнительницы. При этом периодически Селена все-таки реагирует на подобные замечания. Так, недавно звезда призналась, что не способна контролировать вес синдрома избыточного бактериального роста тонкого кишечника.

Теперь же исполнительница отметила, что не намерена прислушиваться к критике.

«Мне на самом деле все равно. И я никогда не буду выглядеть так, как они думают, что я должна выглядеть. Это просто за гранью», — поделилась Гомес.

Напомним, карьера Гомес началась еще в 2002 году. Она снялась в сериале «Барни и друзья», когда ей было всего 10 лет. На кастинги ее водили родители, и спустя пять лет им удалось сделать дочь настоящей звездой.

В настоящий момент Селена известна не только как актриса, но и как певица.

Ранее Селена Гомес заявила, что жалеет о популярности с ранних лет.