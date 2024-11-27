Обвиненный в изнасиловании сын норвежской кронпринцессы отпущен из-под стражи

Обвиняемого в изнасиловании старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби освободили из-под стражи. Об этом сообщает издание The Independent.

При этом полиция Осло начала расследование нового предполагаемого преступления, в котором 27-летнего принца прежде не обвиняли. Детали о новых обвинениях в настоящий момент неизвестны.

Сыну кронпринцессы предъявили предварительное обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Мужчина не впервые оказывается за решеткой — в этом году Мариуса Борга Хейби уже дважды задерживали по разным обвинениям.

Напомним, 18 ноября Мариус Борг Хейби был арестован второй раз за последние три месяца. Сына кронпринцессы обвинили в сексуализированном насилии в отношении девушки, которая была без сознания. В итоге мужчину заключили под стражу на неделю по решению суда.

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