Обвиненный в изнасиловании сын норвежской кронпринцессы отпущен из-под стражи
© HAKON MOSVOLD LARSEN/AFP/East News
Обвиняемого в изнасиловании старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби освободили из-под стражи. Об этом сообщает издание The Independent.
При этом полиция Осло начала расследование нового предполагаемого преступления, в котором 27-летнего принца прежде не обвиняли. Детали о новых обвинениях в настоящий момент неизвестны.
Сыну кронпринцессы предъявили предварительное обвинение в насильственных действиях сексуального характера. Мужчина не впервые оказывается за решеткой — в этом году Мариуса Борга Хейби уже дважды задерживали по разным обвинениям.
Напомним, 18 ноября Мариус Борг Хейби был арестован второй раз за последние три месяца. Сына кронпринцессы обвинили в сексуализированном насилии в отношении девушки, которая была без сознания. В итоге мужчину заключили под стражу на неделю по решению суда.
Также стало известно, почему принц Уильям избегает семью Кейт Миддлтон.