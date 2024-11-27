Раскрыто, почему принц Уильям избегает семью Кейт Миддлтон

Принц Уильям всячески избегает встреч с родственниками Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Radar.

Выяснилось, что наследнику британского престола вовсе не трудно находить общий язык с семьей жены. Дело, как выяснили журналисты, кроется в азартных играх.

Когда родственники Миддлтон собираются вместе, они предпочитают играть в карты. Так, вызывающая азарт игра «Гонки демонов» дается старшему сыну Карла III куда хуже, чем близким его супруги, вследствие чего он регулярно проигрывает. Оставаясь наедине с Кейт, Уильям не против сыграть в «Гонки демонов», однако, когда дело доходит до ее семьи, то принц предпочитает заняться чем угодно, кроме встречи с родными.

«Карточные игры Миддлтон настолько жаркие и всепоглощающие, что Уильям находит оправдания, чтобы не втягиваться в них. Но вдали от своих родственников, которые стремятся победить любой ценой, Уильям никогда не уклонялся от состязания с Кейт», — поделился с изданием королевский биограф Кристофер Андерсен.

Ранее принц Уильям раскрыл интересное увлечение Кейт Миддлтон.