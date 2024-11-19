Старший сын принцессы Норвегии арестован по делу об изнасиловании

Полиция задержала сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариуса Борга Хейби, подозреваемого в сексуализированном насилии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Осло.

Следствие считает, что сын принцессы Норвегии надругался над 20-летней девушкой в Осло. Предполагается, что в момент изнасилования пострадавшая была без сознания, вследствие чего не могла оказать сопротивления.

Расследование началось 6 ноября. В настоящий момент Хейби заключен под стражу. В королевской семье пока никак не комментировали обстоятельства дела.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда сына принцессы Норвегпп обвиняют в насильственных действиях. В августе он был задержан из-за избиения партнерши и порчи ее имущества. Она сама обратилась в полицию и рассказала, что на нее напал наслденик принцессы. На снимках с места ЧП, опубликованных в СМИ, были видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену. Девушку доставили в больницу с сотрясением мозга. Хейби тогда провел в полицейском участке 30 часов, после чего выпустил заявление, в котором признался, что он действительно «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи».

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