«Общаюсь с адвокатами»: Канье Уэст намерен отобрать детей у Ким Кардашьян

47-летний рэпер Канье Уэст заявил, что отберет детей у Ким Кардашьян. Артист пригрозил бывшей жене в соцсети.

За время брака у Ким и Канье появилось четверо детей. Однако после развода у рэпера возникли трудности в общении с наследниками: у него нет совместной опеки, а Ким якобы препятствует их встречам.

Выйдя на связь с подписчиками, артист заявил о решительных мерах против экс-супруги: он намерен отобрать у нее детей.

«Ребята, я получу этих детей! Я общаюсь с адвокатами, это доходит до точки, что я схожу с ума, когда приходится привыкать не видеть детей», — возмутился он.

При этом еще совсем недавно Уэст заявлял, что не хотел детей от Ким. Якобы на роль матери его детей лучше всех подходит Пэрис Хилтон.

Сама Ким не комментировала угрозы рэпера.

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