«Поначалу все было как в сказке»: Меган Маркл впервые прокомментировала слухи о разводе с принцем Гарри

Меган Маркл впервые отреагировала на слухи о разводе с принцем Гарри. В эфире подкаста своей близкой подруги Джейми Керн Лимы на YouTube герцогиня Сассекская откровенно рассказала об отношениях с мужем и призналась, что спустя семь лет брака у них будто продолжается «период медового месяца».

Принц Гарри и Меган Маркл оказались в центре общественного внимания в 2017 году, когда стало известно об их романе. Теперь же, по словам герцогини Сассекской, у них наконец-то появилось «немного свободного времени». После отказа от королевских обязанностей и переезда из Великобритании в США супруги вместе с двумя детьми обосновались в своем доме в Монтесито, и теперь ведут приватную жизнь.

«Вы только представьте, поначалу все было как в сказке. А потом мы сразу же окунулись в омут с головой, прямо с первых дней, как только начали встречаться. Сейчас мы можем просто наслаждаться друг другом по-новому, и именно поэтому я чувствую, что сейчас у нас скорее период медового месяца», — поделилась Меган Маркл.

Жена наследника британского престола призналась, что восхищается мужем, с которым построила «прекрасную жизнь». «Мой муж очень, очень красив. Но его сердце еще прекраснее. Он так меня любит. Посмотрите, что мы построили! Мы построили прекрасную жизнь, у нас двое прекрасных детей», — заявила герцогиня Сассекская.

Говоря о супруге, Меган Маркл также отметила: «Он просто делает все, что в его силах, чтобы наша семья была в безопасности, под защитой и в благополучии». На вопрос ведущей о том, будут ли они всегда вместе и в браке, жена принца Гарри уверенно ответила: «Да!»

Напомним, слухи о возможном расставании пары появились еще в 2024 году, когда они стали все чаще появляться на публике по отдельности.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри впервые раскрыл правду о разводе с Меган Маркл: «По-настоящему жаль».