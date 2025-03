Модель Ким Кардашьян подала в суд на Канье Уэста за участие дочери в его треке

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян подала в суд на бывшего мужа Канье Уэста после участия их 11-летней дочери Норт в записи его новой песни «Lonely Roads Still Go to Sunshine». Об этом пишет издание Daily Mail.

Накануне Уэст в соцсетях опубликовал новую композицию. Кроме Норт в треке можно услышать голос находящегося за решеткой по обвинению в изнасилованиях и торговле людьми рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс), который благодарит коллегу за поддержку, указывая, что никто не связался с ним, пока он пребывает под стражей. Также свой собственный куплет исполнил сын Diddy Кристиан Комбс.

Бизнесвумен просила бывшего мужа не выпускать песню через суд еще до релиза. Ким не хотела, чтобы наследница была втянута в скандал вокруг P.Diddy. По информации источника, экс-супруги провели экстренное слушание накануне выхода песни, на котором Уэст пообещал отказаться от публикации. Однако через некоторое время исполнитель все-таки выложил трек, и теперь Кардашьян добивается того, чтобы удалить композицию.

Незадолго до выхода композиции Канье также разместил скриншоты переписки между ним и Кардашьян. Рэпер угрожал бывшей возлюбленной «войной» в личных сообщениях.

Ранее Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в том, что она «отобрала» у него детей.