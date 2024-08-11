Обратился к королю Великобритании: принц Гарри отреагировал на желание Эрика Трампа депортировать его из США

Принц Гарри отреагировал на новость, связанной с желанием Эрика Трампа депортировать его семью из США, и обратился к Карлу III.

Гарри уже неоднократно пытался наладить отношения с семьей. Однако старания были безуспешны. Их конфликт продолжается с 2020 года, когда он с супругой Меган Маркл переехал в Америку и отказался от своих обязанностей. После этого супружеская пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, где рассказала про правила королевской семьи и осудила их.

Такой поступок принца осудили не только его родственники, но и многие американцы, включая Дональда Трампа с его сыном. Эрик заявил, что если его отец станет новым президентом Америки, то Гарри и Меган Маркл депортируют из США.

Принц испугался данного заявления и обратился к королю Великобритании Карлу III. Теперь он решительно настроен на примирение с семьей, чтобы вернуться обратно домой. Но ему также придется постараться расположить к себе и принца Уильяма, который давно затаил обиду на младшего брата.

Ранее мы писали о том, почему Кейт Миддлтон хотела отречься от титула.

Также сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри дали первое интервью за последние три года.